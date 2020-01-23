Вольф рассказал об отношении к возможному уходу Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как отреагирует, если Льюис Хэмилтон решит перейти в «Феррари» после сезона-2020. Для облегчения понимания ситуации Вольф рассказал о своей реакции на внезапный уход Нико Росберга, который в 2016 году стал чемпионом мира, а спустя несколько дней после завоевания титула объявил о завершении карьеры.
«Когда Нико решил уйти, моей первой реакцией было понимание того, что у нас появились новые возможности. Думаю, Валттери (Боттас. — Прим. «Чемпионата») уже доказал, что мы не ошиблись, выбрав его.
Я всё ещё надеюсь, что наши с Льюисом отношения продолжатся. Но я не полностью контролирую это. Если команду покинет один из важнейших её сотрудников, это создаёт определённый риск, но в то же время открывает новые возможности», — цитирует Вольфа GPBlog.
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