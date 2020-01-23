«Ред Булл» объявил о новом многолетнем контракте с топливным спонсором

В команде Формулы-1 «Ред Булл» объявили о подписании нового многолетнего соглашения с компанией ExxonMobil, которая поставляет топливо и масла команде из Милтон-Кинса. О точном сроке действия контракта не сообщается.
Партнёрство сторон началось в 2017 году. В период сотрудничества с этим спонсором гонщики «Ред Булл» одержали 10 побед в гонках. Все три сезона австрийская команда закончила на третьем месте в Кубке конструкторов.
В сезоне-2020 за «Ред Булл» будут выступать 22-летний голландец Макс Ферстаппен, контракт с которым уже продлили до 2024 года, и 23-летний представитель Таиланда Александер Албон. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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