Хэмилтон мог дебютировать в Формуле-1 не за «Макларен», а за «Хонду»

Бывший босс «Мерседеса» Ник Фрай рассказал, что Льюис Хэмилтон, который дебютировал в Формуле-1 в 2007 году, мог начать карьеру не в «Макларене», а в заводской команде «Хонды», которая тогда выступала в чемпионате.

По словам Фрая, который в то время работал в «Хонде», в команде вели переговоры с Хэмилтоном, которые вполне могли увенчаться успехом.

«Переговоры с Льюисом начались гораздо раньше. Жиль де Ферран, который тогда был нашим спортивным директором, встречался с Льюисом за ужином в Оксфорде ещё до того, как тот попал в Формулу-1.

Мы сказали Льюису, что если «Макларен» не даст ему место, то это сделаем мы. Уверен, Льюис и Энтони (отец Хэмилтона. — Прим. «Чемпионата») общались со многими командами», — приводит его слова Motorsport-Total.