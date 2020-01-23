Власти Аргентины захотели вернуть в страну этап Формулы-1

Министр спорта и туризма Аргентины Матиас Ламменс заявил о намерении вернуть в страну этап Формулы-1. По его словам, для этого необходимы крупные инвестиции, которые, как он надеется, можно будет получить от частных спонсоров.

«Мы являемся центром спортивного притяжения, особенно для действующих спортсменов. Нам хотелось бы, чтобы через несколько лет в страну вернулся этап Формулы-1. Для Аргентины это было бы очень интересно как со спортивной, так и с туристической точки зрения.

Необходимы крупные инвестиции. Но я надеюсь, что нам помогут частные спонсоры», — приводит слова чиновника As.

Последний Гран-при Аргентины состоялся в 1998 году. Его выиграл Михаэль Шумахер («Феррари»), опередивший Мику Хаккинена («Макларен») и Эдди Ирвайна («Феррари»).