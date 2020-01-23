Баррикелло: у Хэмилтона больше таланта, чем у Сенны и Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Рубенс Баррикелло считает, что Льюис Хэмилтон обладает большим талантом, чем семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер и четырёхкратный чемпион Айртон Сенна.



«У Льюиса Хэмилтона больше таланта, чем у Айртона Сенны и Михаэля Шумахера. Единственное, чего ему не хватало, — зрелости. Он прогрессировал, рос, и сегодня вы видите конечный продукт. Если вспомнить его радиообмен на Гран-при Бразилии, то можно сказать, что он спокоен и он точно знает, что ему нужно.



У идеального гонщика должны быть мастерство Айртона Сенны, смелость Михаэля Шумахера и координация Льюиса Хэмилтона. Вот тогда бы я с удовольствием на него посмотрел», — приводит слова Рубенса Баррикелло ESPN Brazil.