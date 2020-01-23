Чагин: Алонсо интересен проект «Шёлкового пути», у него большое желание посмотреть Россию

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» и проекта «Шёлковый путь» Владимир Чагин прокомментировал шансы на то, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо продолжит выступления в ралли-рейдах.



«Мы с ним общались. Спрашивали у него и Нассера Аль-Аттии, какие планы на сезон, нравятся ли Фернандо ралли-рейды. Я его хвалил: из всех пилотов, пришедших в ралли-рейды из Формулы-1 или классического ралли, Фернандо раньше всех поехал быстро и стабильно. Правда, наш разговор был за два-три дня до его переворота! (Смеётся.) Важную роль в выступлениях Алонсо играет Марк Кома: он в машине не только как штурман Фернандо, но и как тренер. Подсказывает, когда темп нужно держать выше, когда – ниже. Кома – это два в одном.



Алонсо мне говорил, что ралли-рейды ему очень нравятся, что словно обрёл новое дыхание. Да ралли-рейды не могут не понравиться: я не встречал за 30 с лишним лет человека, который был плохо отзывался об этом виде спорта. Планы на сезон Фернандо собирался строить после «Дакара», но ему интересен проект «Шёлкового пути». Он сказал, что в России, если не считать этапов Формулы-1, был только один раз во Владивостоке и имеет большое желание посмотреть нашу страну», — заявил Чагин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.



Полную версию интервью с Владимиром Чагиным, Андреем Каргиновым и Антоном Шибаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

