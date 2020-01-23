В «Хаасе» уверены, что команда вернётся к результатам 2018 года

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер убеждён, что команде удастся вернуться к показателям 2018 года. Тогда американская команда продемонстрировала лучший результат в истории, заняв в Кубке конструкторов пятое место.
«Убеждён, что мы вернёмся к показателям 2018 года. Нам необходимо было быть более критичными к самим себе. Пилоты не были уверены в новинках, привезённых на этап в Барселону. Но ни у кого не было смелости признать, что обновления не сработали, ведь болид был быстр. Барселона относится к тем трассам, которые нам подходят, потому мы пошли дальше, но когда мы поняли, что избрали неправильное направление, было слишком поздно. По каким-то причинам прежняя версия болида была более конкурентоспособной», — приводит слова Штайнера Italia Racing.
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