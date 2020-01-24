Нёвиль лидирует на Ралли Монте-Карло после двух спецучастков, Ожье — 2-й, Лёб — 5-й
В Монте-Карло стартовал очередной сезон чемпионата мира по ралли (WRC). После прохождения двух спецучастков лидерство захватил Тьерри Нёвиль. Второе место у Себастьена Ожье, сменившего в межсезонье «Ситроен» на «Тойоту». Тройку лучших замыкает действующий чемпион мира Отт Тянак. Себастьен Лёб расположился на пятом месте.
24 января, в пятницу, пилотам предстоит пройти шесть спецучастков. Ралли Монте-Карло завершится в воскресенье, 26 января.
WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 2 СУ
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 26.23,5
2. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — +19,1
3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — +25,1
4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +25,4
5. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +51,0.
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