Нёвиль лидирует на Ралли Монте-Карло после двух спецучастков, Ожье — 2-й, Лёб — 5-й

В Монте-Карло стартовал очередной сезон чемпионата мира по ралли (WRC). После прохождения двух спецучастков лидерство захватил Тьерри Нёвиль. Второе место у Себастьена Ожье, сменившего в межсезонье «Ситроен» на «Тойоту». Тройку лучших замыкает действующий чемпион мира Отт Тянак. Себастьен Лёб расположился на пятом месте.

24 января, в пятницу, пилотам предстоит пройти шесть спецучастков. Ралли Монте-Карло завершится в воскресенье, 26 января.

WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 2 СУ

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 26.23,5

2. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — +19,1

3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — +25,1

4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +25,4

5. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +51,0.