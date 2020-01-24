Вернь: в Формуле-1 я чувствовал себя роботом
Бывший член гоночной программы «Ред Булл» Жан-Эрик Вернь, который с 2012 по 2014 год выступал за «Торо Россо», посетовал, что не имел достаточной свободы действий в тот период.
«Мне постоянно говорили: ешь это, спи в это время, занимайся таким-то спортом, говори то, здесь улыбнись, а вот там не шути. У меня возникло чувство, что я робот. Когда я садился за руль машины, уже не был этому рад. Я не чувствовал себя самим собой.
А я люблю повеселиться. Почему я обязан вести себя как-то иначе, если мне не хочется этого делать? Но всё же я горжусь, что мне удалось попасть в Формулу-1», — приводит слова француза L'Equipe.
После ухода из Формулы-1 Вернь перешёл в Формулу-Е, где стал двукратным чемпионом.
Марко заявил, что успехи Верня в Формуле-Е не помогут пилоту вернуться в Формулу-1
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