Чемпион мира по ралли Тянак разбил машину под списание на Ралли Монте-Карло. Видео

В Сети появилось видео, как эстонский гонщик Отт Тянак, действующий чемпион мира по классическому ралли, попал в аварию на четвёртом спецучастке Ралли Монте-Карло, первого этапа сезона WRC 2020 года. Гонщик и его штурман не пострадали.
Видео аварии можно посмотреть в «твиттере» журналиста Томи Туоминена.
По итогам двух спецучастков, состоявшихся вчера, 23 января, Тянак, дебютировавший в составе заводской команды «Хёндэ», занимал третье место, уступая напарнику Тьерри Нёвилю и Себастьену Ожье из «Тойоты».
На счету 32-летнего Тянака 12 побед в гонках чемпионата мира по ралли. Шесть из них он одержал в чемпионском для себя сезоне-2019, когда выступал за команду «М-Спорт», пилотируя машину «Форд».
Ралли Монте-Карло финиширует послезавтра, 26 января.
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