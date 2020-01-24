Мазовец Вязович считает, что заставил «КАМАЗ-мастер» догонять и рисковать

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о тактике, которая позволила ему соперничать с представителями «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре»-2020. По итогам гонки Вязович занял третье место, уступив Андрею Каргинову и Антону Шибалову.



«Этот «Дакар» запомнился не трассой и не сложностями, а тем, что мы реально участвовали в борьбе за розыгрыш мест на подиуме с первого этапа по последний – уверенно, чётко, тактически выверено. В борьбе против четырёх «КАМАЗов» у нас и была такая стратегия, чтобы с первых этапов задать высокий темп для того, чтобы ребята тоже не чувствовали себя свободно, а догоняли, рисковали и, в принципе, у нас это получилось. На финише мы – третьи. Нас это вполне устраивает на сегодняшний день. Второе место у нас уже было, третье теперь у нас есть. Остаётся одна ступенька – это даёт нам силы, эта мечта — смысл того, что мы сейчас делаем. Мечта пока осталась несбыточной, но она нас будет мотивировать идти вперёд и покорять эту вершину.



«Дакар» — он и в Саудовской Аравии «Дакар». Но если отметить то, что нам сильно облегчило жизнь, это 15-минутные остановки в нейтрализации. Физически нынешний «Дакар» дался намного легче предыдущих. Возможно, были готовы лучше, мы готовились совсем по-другому. Но эти остановки всё равно давали возможность сильно перевести дух и плюс, конечно, климат. Ехать было намного комфортнее. Такой аномальной жары нет. И машинам легче, и людям. В этом плане, конечно, всё совершенно иначе. В остальном «Дакар» как был непредсказуемым, так им и остался. К сожалению, не обошлось без смертельного случая – гонка опять унесла жизнь спортсмена. Поэтому гонка осталась самой тяжёлой, опасной и изнурительной – несмотря на то, на какой континент её переносят», — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy Team.

Проигравший «КАМАЗ-мастеру» Вязович заявил, что «МАЗ» тактически переиграл соперников