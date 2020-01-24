«Я был такой дурак». Бывший напарник Квята потратил все деньги после ухода из Формулы-1

Французский гонщик Жан-Эрик Вернь, который в сезоне-2014 выступал за команду Формулы-1 «Торо Россо» вместе с россиянином Даниилом Квятом, рассказал, что постепенно лишился всех денег, заработанных в чемпионате, и что ему понадобилось два года, чтобы поправить финансовое положение.
По словам гонщика, он уже летом 2014 года знал, что его не будет в Формуле-1 в 2015-м.
«Мне сказали об этом во время летнего перерыва, когда я отдыхал с семьёй. Это было словно бомба. Все мои мечты разбились.
Когда я покинул Формулу-1, у меня кончились деньги. Я был такой дурак и не так уж много заработал в программе «Ред Булл». Люди думают, что в Ф-1 полно денег, и я тоже считал себя миллионером, поэтому быстро всё потратил. Понадобилось два года, чтобы всё исправить», — цитирует Верня L'Equipe.
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