Из DTM ушла команда, за которую выступал сын главы дома Габсбургов

Швейцарская команда R-Motorsport, выступавшая в немецком кузовном чемпионате DTM, объявила, что покидает первенство, хотя провела только один сезон в нём.

«Пересмотр нашей автоспортивной программы привёл к тому, что мы хотим установить новые приоритеты на будущее и что участие в DTM больше не подходит нам. О том, что будет с нашей автоспортивной программой в 2020-м, мы объявим позднее», — приводит слова руководителя команды Флориана Камельгера пресс-служба команды.

В сезоне-2019 гонщики R-Motorsport были единственными, кто выступал на машинах «Астон Мартин». Лучшим среди них стал испанец Даниэль Хункаделья, который с 23 очками занял 14-е место в личном зачёте. Пол ди Реста, Джейк Деннис и Фердинанд фон Габсбург, сын главы дома Габсбургов, заняли места в 16-го по 18-е.