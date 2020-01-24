RaceFans: «Уильямс» представит новую ливрею 17 февраля, используя шасси 2019 года

Команда Формулы-1 «Уильямса» представит новую ливрею 17 февраля, однако использоваться на презентации будет старая машина, сообщает RaceFans. В этот же день команда опубликует в Сети фотографии нового шасси, однако вживую впервые машину можно будет увидеть в первый день тестов, 19 февраля.



В минувшем сезоне «Уильямс», набрав 1 очко, занял последнее место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате боевыми пилотами коллектива будут Джордж Расселл и Николас Латифи.



Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году



11 февраля. Презентация болида «Феррари»

12 февраля. Презентация болида «Рено»

12 февраля. Презентация болида «Ред Булл» (официально не подтверждено)

13 февраля. Презентация болида «Макларена»

14 февраля. Презентация болида «Мерседеса»

14 февраля. Презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля. Презентация болида «Рейсинг Пойнт»

17 февраля. Презентация болида «Уильямс» (официально не подтверждено).

19 февраля. Презентация болида «Альфа Ромео»

19 февраля. Презентация болида «Хааса» (официально не подтверждено).

19-21 февраля. Первые предсезонные тесты

26-28 февраля. Вторые предсезонные тесты



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году будет проходить с 13 по 15 марта в Австралии.