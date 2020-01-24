Агошков — о гибели Стравера: если бы он использовал защиту шеи, этого могло не произойти

Российский мотогонщик Дмитрий Агошков поделился мыслями о гибели голландского мотогонщика Эдвина Стравера. Стравер скончался в результате полученных травм после аварии на ралли-рейде «Дакар».



«Сегодня мы узнали, что Эдвина Ставера не стало. Мне его очень жаль. Я знал Эдвина как участника, он выступал со мной в одном зачете Original by Motul, но лично мы не были с ним знакомы. Все это очень печально. Его падение произошло на обратном пути марафонского этапа.



На той позиции, где Эдвин потерял управление, в легенде был прописан объезд слева и помечено двумя знаками опасности. По сути это был песчаный перемёт. Возможно, это было стечение каких-то обстоятельств и погодных условий. Там была низинка, дорога шла под уклон, сильно мёл песок, размывая весь пейзаж. Может быть именно это повлияло на то, что он просто не заметил опасность и пропустил позицию. Обычно, когда ты видишь позицию, помеченную двумя знаками опасности, ты к ней подъезжаешь внимательно. Возможно, он пропустил эту позицию от усталости, или бывает, что иногда в гонке теряешь концентрацию. Тут никакие организаторы тебе не помогут с ошибками, связанные с невнимательностью.



Конечно, на самом деле страшно, что все это произошло, две жертвы за одну гонку, это очень много. Я такого на своей памяти еще не помню. Что касается защиты шеи, я по своему опыту знаю гонщиков, которые чем больше сидят на мотоцикле, чем лучше и увереннее ездят, тем чаще они пренебрегают защитой шеи. Защита шеи – для меня это обязательный атрибут, и на мой взгляд, он должен, быть у каждого гонщика выходящего на старт «Дакара».



Как бы хорошо ты не ездил и как бы хорошо не управлял мотоциклом, могут быть инциденты и лучше быть максимально защищённым. На старте у нас использование защиты шеи никто не контролирует. На проверках у участников проверяют «черепахи» и шлем. Но мне кажется, что если бы Эдвин использовал защиту шеи, этого могло бы и не произойти. Может быть была бы какая-то другая травма, но защита шеи спасла бы от перелома шейного отдела. Меня защита шеи спасала не раз, в том числе и от перелома ключицы. Мне кажется, что в будущем организаторам надо ввести обязательным использование защиты шеи для всех участников мотозачета», — приводит слова АГошкова телеграм-канал Cross-Country Rally.

Голландский мотогонщик, попавший в аварию на «Дакаре», скончался