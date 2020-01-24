Ожье лидирует на Ралли Монте-Карло после восьми спецучастков, Лёб — четвёртый
Гонщик «Тойоты» Себастьен Ожье лидирует на Ралли Монте-Карло, первом этапе очередного сезона чемпионата мира по классическому ралли. По итогам восьми спецучастков Ожье возглавляет протокол заезда.
Второе место у его напарника Элфина Эванса, третьим идёт Тьерри Нёвиль на «Хёндэ». Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб идёт на четвёртой позиции.
Действующий чемпион WRC Отт Тянак на четвёртом спецучастке попал в аварию, видео которой можно посмотреть здесь.
Ралли Монте-Карло. Положение после 8 СУ (топ-6)
1. Себастьен Ожье («Тойота») — 1:43.31,5
2. Элфин Эванс («Тойота») — +1,2
3. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — +6,4
4. Себастьен Лёб («Хёндэ») — +1.06,9
5. Эсапекка Лаппи («Форд») — +1.57,2
6. Калле Рованперя («Тойота») — +2.19,2.
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