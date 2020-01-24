Механик «Хааса» раскритиковал президента ФИА за слова о расширении календаря Формулы-1

Механик «Хааса» Роберт Доб подверг критике слова президента Международной автомобильной федерации Жана Тодта. Ранее Тодт заявил, что поддерживает идею увеличения числа этапов Формулы-1.
«По сути, он сказал, что мы должны быть рады, что не видим своих детей. Это очень смешно, это мнение человека, который приезжает на гонку в пятницу и уезжает в воскресенье. Он не проводит столько времени на трассах, сколько команды. Многим из нас попросту сложно найти другую работу после работы в таком режиме на протяжении нескольких лет», — приводит слова механика «Хааса» Роберта Доба UOL Esporte.
Напомним, в сезоне-2020 впервые в истории в календаре оказалось 22 этапа — в новом сезоне не будет этапа в Германии, однако добавились гонки в Нидерландах и Вьетнаме.
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