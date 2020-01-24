Тянак и его штурман проведут ночь в больнице

Эстонский гонщик «Хёндэ» Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя останутся для обследования в больнице после серьёзной аварии, произошедшей на четвёртом спецучастке Ралли Монте-Карло — первого этапа сезона WRC 2020 года.



«Рад, что Отт и Мартине не пострадали в серьёзной аварии сегодня утром. Это главное. Благополучие экипажа является для нас главным приоритетом. Так что обследование в больнице обязательно. Они останутся там на ночь. На этом фоне возвращение машины в закрытый парк не имеет особого смысла, Ралии Монте-Карло для них закончено», — приводит слова Андреа Адамо Motorsport-Total.



На счету 32-летнего Тянака 12 побед в гонках чемпионата мира по ралли. Шесть из них он одержал в чемпионском сезоне — 2019, выступая за команду «Тойота».

Чемпион мира по ралли Тянак разбил машину под списание на Ралли Монте-Карло. Видео