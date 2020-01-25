Перес: «Рейсинг Пойнт» после смены регламента может вмешаться в борьбу топ-команд
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился мыслями о перспективах команды.
«У нашей команды огромный потенциал. Я думаю, что мы можем увидеть это в сезоне-2020. Не думаю, что другая команда сможет добиться большего прогресса в 2020 году, а после смены регламента у нас появится отличная возможность вмешаться в борьбу топ-команд.
Мы думали, что сделаем шаг назад в прошлом сезоне и были готовы к этому, но сейчас мы в отличной форме. Всё выглядит очень неплохо. У нас впереди важный год, это будет первый полноценный сезон для команды при новых владельцах», — приводит слова Серхио Переса Autosport.
В минувшем сезоне «Рейсинг Пойнт», набрав 73 балла, заняла седьмое место в Кубке конструкторов.
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