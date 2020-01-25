GPUpdate: новый болид «Мерседеса» превзошёл ожидания технического директора команды

Источники в «Мерседесе» сообщили, что работа нового болида на симуляторе превзошла ожидания технического директора команды Джеймса Эллисона. Об этом информирует GPUpdate.



По информации источника, новый болид W11 станет логическим продолжением концепции прошлогоднего болида, но возьмёт у «Феррари» идею высоких боковых понтонов, что должно помочь им решить проблемы с охлаждением двигателя, которые в сезоне-2019 сильно мешали в гонках в жарких условиях.



В сезоне-2019 «Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов, Хэмилтон завоевал шестое чемпионство, а Боттас впервые в карьере стал вторым в личном зачёте.



Ранее стало известно, что новая машина впервые выедет на трассу 14 февраля.