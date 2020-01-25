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В «Ауди» выразили надежду, что DTM найдёт замену «Астон Мартину»

В «Ауди» выразили надежду, что DTM найдёт замену «Астон Мартину»
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Руководитель спортивного подразделения «Ауди» Дитер Гасс прокомментировал уход «Астон Мартина» из DTM, выразив надежду, что в серии найдут альтернативный вариант.

«Сожалеем об уходе R-Motorsport и желаем команде всего наилучшего в будущих проектах. Сейчас ITR и Герхард Бергер ведут переговоры с потенциальными производителями и командами. Понимаем, что за три месяца это будет непросто сделать, но уверены, что стартовая решётка в 2020 году будет интересной», — приводит слова Дитера Гасса TouringCarTimes.

Напомним, в связи с уходом R-Motorspor в серии осталось только два автопроизводителя — «Ауди» и «БМВ», поскольку в сезоне-2019 гонщики R-Motorsport были единственными, кто выступал на машинах «Астон Мартин».

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