В «Ауди» выразили надежду, что DTM найдёт замену «Астон Мартину»

Руководитель спортивного подразделения «Ауди» Дитер Гасс прокомментировал уход «Астон Мартина» из DTM, выразив надежду, что в серии найдут альтернативный вариант.



«Сожалеем об уходе R-Motorsport и желаем команде всего наилучшего в будущих проектах. Сейчас ITR и Герхард Бергер ведут переговоры с потенциальными производителями и командами. Понимаем, что за три месяца это будет непросто сделать, но уверены, что стартовая решётка в 2020 году будет интересной», — приводит слова Дитера Гасса TouringCarTimes.



Напомним, в связи с уходом R-Motorspor в серии осталось только два автопроизводителя — «Ауди» и «БМВ», поскольку в сезоне-2019 гонщики R-Motorsport были единственными, кто выступал на машинах «Астон Мартин».