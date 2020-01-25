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Кэри — о Гран-при Майами: рассматриваем другие места проведения второго этапа в США

Кэри — о Гран-при Майами: рассматриваем другие места проведения второго этапа в США
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что серия готова рассмотреть другие варианты проведения второго этапа в США, если не будет найден компромисс в вопросе организации городской гонки в Майами.

«Мы настроены оптимистично, но ограничены местными властями. В ближайшее время всё решится. Мы рассматриваем варианты другого места проведения второй этапа в США, но это не значит, что проект в Майами стал для нас менее значимым. Скоро будет принято решение», — приводит слова Чейза Кэри Crash.

Ранее генеральный директор команды в американский футбол «Майами Долфинс» и управляющий её ареной Томас Гарфинкел представил новый вариант конфигурации городской трассы, который был призван решить некоторые внутренние разногласия.

В Майами предложили новую конфигурацию трассы для Гран-при Формулы-1
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