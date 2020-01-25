Квят, Ферстаппен, Албон и Гасли посетили соревнования по скоростному спуску в Кицбюэле

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Александер Албон и гонщики «Альфа Таури» Даниил Квят и Пьер Гасли посетили соревнования по скоростному спуску на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кицбюэле. Фотография гонщиков австрийского концерна была опубликована в «твиттере» голландского гонщика Макса Ферстаппена.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Макса Ферстаппена.



По итогам скоростного спуска в Кибюэле победителем стал местный спортсмен Маттиас Майер. Второе место досталось его соотечественнику Винсенту Крихмайру, третьим стал швейцарец Беат Фойц. Соревнования проходят на горе Ханенкамм.



Ранее стало известно, что команда «Ред Булл» представит свой новый болид 12 февраля, а «Альфа Таури» — 14 февраля.