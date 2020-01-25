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Даниил Квят попробовал себя в роли пилота вертолёта

Даниил Квят попробовал себя в роли пилота вертолёта
Авто / Формула-1 0

Пока до презентации нового болида «Альфа Таури» остаётся чуть менее трёх недель, пилоты команды продолжают плодотворно проводить отпуск и заниматься активным отдыхом. Так, Даниил Квят решил себя попробовать в роли пилота вертолёта. Россиянин совершил полёт над австрийскими Альпами, в районе одного из объектов компании «Ред Булл».

Соответствующее видео Квят разместил у себя на странице в «Инстаграме» в сторис.

Неизвестно, получали ли Даниил соответствующее разрешение от команды, но полёт прошёл без инцидентов.

Напомним, минувший сезон Квят завершил на тринадцатом месте в общем зачёте, набрав 37 очков. Его лучшим результатом стал подиум на Гран-при Германии. Тогда в дождевой гонке он финишировал третьим.

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