Даниил Квят попробовал себя в роли пилота вертолёта

Пока до презентации нового болида «Альфа Таури» остаётся чуть менее трёх недель, пилоты команды продолжают плодотворно проводить отпуск и заниматься активным отдыхом. Так, Даниил Квят решил себя попробовать в роли пилота вертолёта. Россиянин совершил полёт над австрийскими Альпами, в районе одного из объектов компании «Ред Булл».

Соответствующее видео Квят разместил у себя на странице в «Инстаграме» в сторис.

Неизвестно, получали ли Даниил соответствующее разрешение от команды, но полёт прошёл без инцидентов.

Напомним, минувший сезон Квят завершил на тринадцатом месте в общем зачёте, набрав 37 очков. Его лучшим результатом стал подиум на Гран-при Германии. Тогда в дождевой гонке он финишировал третьим.