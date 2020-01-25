Эванс лидирует перед последним днём Ралли Монте-Карло, Ожье — 2-й, Лёб — 4-й

Эльфин Эванс лидирует на Ралли Монте-Карло после преодоления двенадцати спецучастков. Второе место удерживает Себастьен Ожье, тройку лучших замыкает Тьерри Нёвиль. Четвёртое место занимает Себастьен Лёб.
Завтра, 26 января, состоится заключительный день первого Ралли сезона в WRC. Гонщикам предстоит пройти ещё четыре спецучастка.
WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 12 СУ
1. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT)
2. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) — +4,9
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +6,4
4. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +2.24,3
5. Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) — +2.38,4
6. Калле Рованперя (Toyota Gazoo Racing WRT) — +3.27,3
7. Такамото Кацуто (Toyota Gazoo Racing WRT) — +10.31,1
8. Эрик Камилли (Eric Camilli) — +11.15,2
9. Мадс Остберг (PH Sport) — +12.13,7
10. Николас Кьямен (Nicolas Ciamin) — +12.39,5.
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