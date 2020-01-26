Вольф: сохранение Хэмилтона в команде — приоритет «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что задача сохранить в команде шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона является приоритетной.
«Думаю, в любых командных видах спорта не бывает статичных ситуаций. Изменения есть всегда, и эти изменения предоставляют возможности. Но надеюсь, что Льюис останется в команде.
У «Мерседеса» на первом плане стоят моральные ценности, и для принятия ключевых решений нам нужно понимание позиции Льюиса. Пока не поймём позицию Хэмилтона, мы не будем общаться с потенциальными новобранцами.
В целом, думаю, пока мы способны создавать быстрый и мощный болид, у нас всегда будет возможность решать, кто будет пилотировать машину. Нет сомнений, что наш приоритет — сохранить Льюиса в команде", — приводит слова Вольфа GPToday.
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