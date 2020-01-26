Алонсо может вернуться в «Рено» в случае ухода Риккардо

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено», сообщает AS. Такое развитие событий возможно в том случае, если Даниэль Риккардо решит не продлевать сотрудничество с Энстоуном.
Австралиец недоволен возможностями болида французской команды и уже предлагал свои услуги «Макларену». У Алонсо же сохраняются хорошие отношения с «Рено», и он не раз намекал, что рассматривает возможность возвращения в Формулу-1 в 2021 году. К тому же приход Алонсо почти гарантированно приведёт к повышенному интересу к «Рено».
Впрочем, об уходе Риккардо говорить ещё слишком рано. В «Макларене» не раз давали понять, что намерены продолжать сотрудничество с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, поэтому Даниэлю в большей степени приходится рассчитывать на контракты в «Мерседесе» или «Феррари».
Напомним, соглашения Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля с командами истекают в 2020 году.
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