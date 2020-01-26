Бинотто рассказал об изменении концепции болида «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что в 2020 году болид «Феррари» будет развиваться по иной концепции. По его словам, у машины появится больше прижимной силы, при этом прежнего тотального доминирования на прямых от «Скудерии» ждать не придётся.
«Мы нацелены на то, чтобы в 2020 году у машины было больше прижимной силы. Как следствие это повысит лобовое сопротивление. Мы больше не ожидаем того преимущества на прямых, которое у нас было. Кроме того, мы внесли большие изменения в архитектуру нашего двигателя», — приводит слова специалиста F1Technical.
Напомним, презентация нового болида «Феррари» состоится 11 февраля в одном из театров Реджо-Эмилии.
В минувшем сезоне «Скудерия» заняла второе место в зачёте Кубка конструкторов. Шарль Леклер завершил сезон на четвёртом месте, а Себастьян Феттель — на пятом.
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