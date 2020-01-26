Сироткин: открытие академии картинга не означает завершение моей гоночной карьеры

Российский гонщик «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин заявил, что открытие гоночной академии не означает завершение его активной карьеры, и отметил, что в настоящее время он ведёт переговоры о гоночной программе на 2020 год.
«Кто сказал, что я не думаю о продолжении карьеры? Я прежде всего думаю именно об этом, поверьте, думаю как никто другой, и я в корне не хочу, чтобы открытие академии так воспринималось. Это же не значит, что в свободное от гонок время я не могу делиться тем, что мне интересно, и приобщить к своему виду спорту большую аудиторию.
Моя гоночная программа? Пока мы находимся в процессе ведения переговоров. Если бы я сейчас сам мог бы вам об этом сказать что-то конкретное, я бы мог и сказать, где и на каких занятиях буду присутствовать. Так как сейчас точного понимания этого нет, сложно ответить и на этот вопрос», — цитирует Сироткина FunFormula.
- 26 января 2020
-
18:40
-
18:00
-
16:43
-
15:39
-
14:59
-
13:38
-
12:15
-
11:00
-
09:59
-
00:46
- 25 января 2020
-
23:58
-
22:42
-
21:37
-
20:25
-
19:02
-
17:22
-
17:00
-
15:37
-
14:32
-
13:46
-
12:29
-
11:33
-
10:02
-
00:02
- 24 января 2020
-
22:24
-
20:49
-
19:42
-
18:39
-
17:43
-
17:11
-
16:36
-
15:05
-
14:17
-
14:00
-
13:22