Сироткин: открытие академии картинга не означает завершение моей гоночной карьеры

Российский гонщик «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин заявил, что открытие гоночной академии не означает завершение его активной карьеры, и отметил, что в настоящее время он ведёт переговоры о гоночной программе на 2020 год.



«Кто сказал, что я не думаю о продолжении карьеры? Я прежде всего думаю именно об этом, поверьте, думаю как никто другой, и я в корне не хочу, чтобы открытие академии так воспринималось. Это же не значит, что в свободное от гонок время я не могу делиться тем, что мне интересно, и приобщить к своему виду спорту большую аудиторию.



Моя гоночная программа? Пока мы находимся в процессе ведения переговоров. Если бы я сейчас сам мог бы вам об этом сказать что-то конкретное, я бы мог и сказать, где и на каких занятиях буду присутствовать. Так как сейчас точного понимания этого нет, сложно ответить и на этот вопрос», — цитирует Сироткина FunFormula.