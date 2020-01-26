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Сироткин: открытие академии картинга не означает завершение моей гоночной карьеры

Сироткин: открытие академии картинга не означает завершение моей гоночной карьеры
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин заявил, что открытие гоночной академии не означает завершение его активной карьеры, и отметил, что в настоящее время он ведёт переговоры о гоночной программе на 2020 год.

«Кто сказал, что я не думаю о продолжении карьеры? Я прежде всего думаю именно об этом, поверьте, думаю как никто другой, и я в корне не хочу, чтобы открытие академии так воспринималось. Это же не значит, что в свободное от гонок время я не могу делиться тем, что мне интересно, и приобщить к своему виду спорту большую аудиторию.

Моя гоночная программа? Пока мы находимся в процессе ведения переговоров. Если бы я сейчас сам мог бы вам об этом сказать что-то конкретное, я бы мог и сказать, где и на каких занятиях буду присутствовать. Так как сейчас точного понимания этого нет, сложно ответить и на этот вопрос», — цитирует Сироткина FunFormula.

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