Херберт: Мику Шумахеру необходимо сделать прорыв в следующем сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о перспективах Мика Шумахера.
«Мика Шумахера ждёт очень важный год. Если надолго задержаться в Формуле-2, то можно ничего особенного не добиться — так произошло, например, с Пастором Мальдонадо и Джолионом Палмером. Мику необходимо сделать прорыв в этом году. Прошлый сезон стал первым для него в Формуле-2, но гонщики, которые заявляли о себе в младших формулах, делали это сразу. Как пример — Джордж Расселл и Ландо Норрис. Мик был хорош, но ему нужно прибавлять. Да, «Феррари» рассматривает его кандидатуру, но ему пока рано делать столь большой шаг.
Мик — замечательный парень, но результаты говорят о гонщике. Он хорошо выглядел на тестах Формулы-1, но я слышал о том, по какой именно программе он работал, так что рано делать выводы», — приводит слова Джонни Херберта GPFans.
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