Монтойя: Шумахер-младший против Монтойи-младшего? Это будет весело!

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя рассказал о потенциале своего сына Себастьяна Монтойи в младших Формулах и выразил уверенность, что в скором будущем на трассе можно будет увидеть дуэль Монтойи-младшего и Мика Шумахера.



«Себастьяну скоро 15 лет, и в нынешнем сезоне он будет выступать в итальянской Формуле-4. С ним весело. Я дам ему самому решать, как далеко он готов зайти, но у него невероятный потенциал. Кажется, что невозможно быть столь талантливым. Я готовлю его по максимуму как физически, так и психологически. Если он попадёт в Формулу-1 — будет здорово, но он понимает, что он должен много работать для этого.



Шумахер-младший против Монтойи-младшего? Вероятно, этой дуэли быть. Себастьян чуть младше, но через года четыре они столкнутся. Это будет весело!» — приводит слова Хуана Пабло Монтойи Auto Bild.