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Монтойя: Шумахер-младший против Монтойи-младшего? Это будет весело!

Монтойя: Шумахер-младший против Монтойи-младшего? Это будет весело!
Авто / Младшие серии 0

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя рассказал о потенциале своего сына Себастьяна Монтойи в младших Формулах и выразил уверенность, что в скором будущем на трассе можно будет увидеть дуэль Монтойи-младшего и Мика Шумахера.

«Себастьяну скоро 15 лет, и в нынешнем сезоне он будет выступать в итальянской Формуле-4. С ним весело. Я дам ему самому решать, как далеко он готов зайти, но у него невероятный потенциал. Кажется, что невозможно быть столь талантливым. Я готовлю его по максимуму как физически, так и психологически. Если он попадёт в Формулу-1 — будет здорово, но он понимает, что он должен много работать для этого.

Шумахер-младший против Монтойи-младшего? Вероятно, этой дуэли быть. Себастьян чуть младше, но через года четыре они столкнутся. Это будет весело!» — приводит слова Хуана Пабло Монтойи Auto Bild.

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