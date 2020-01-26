Папарацци считает, что тайно сделанные фото Шумахера продаёт за £ 1 млн кто-то из «своих»
Известный фотограф Себастьен Валиела прокомментировал появление новых фотографий Михаэля Шумахера, которые неизвестные продавали за 1 млн фунтов стерлингов.
«Доподлинно неизвестно, действительно ли существуют эти фотографии. Я связался с фотоагентствами в США, Великобритании, Германии и других странах, но никто их не видел.
Если же фото существуют, то возникает вопрос, кто их мог сделать. Это человек, бывающий в доме Шумахера и в его комнату. Учитывая охрану, это кто-то из обслуживающего персонала или врачей, они могли сделать фото на телефон. Думаю, что семья Шумахера знает, кто это. Вероятно, этот человек не использовал посредников и связался с фотоагентствами, но везде получил отказ», — приводит слова Себастьена Валиелы Web24.
Свежие фотографии Михаэля Шумахера пытаются продать за £ 1 млн
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