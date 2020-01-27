Лоренсо — о гибели Брайанта: избегайте вертолётов, пока они не станут безопаснее

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта в вертолётной авиакатастрофе. Машина рухнула на поле близ города Калабасас в Калифорнии.
«Только что узнал и до сих пор не могу поверить в это… Ещё один пример, как хрупка жизнь — давайте ей наслаждаться, пока мы можем. (И избегайте вертолётов, пока они не станут безопаснее). Я потерял из-за вертолёта 8 друзей. К сожалению, Коби и других жертв уже не вернуть, но если вдруг мой твит кому-то поможет, я буду рад. Покойтесь с миром, Коби и все погибшие», — написал Лоренсо в своём твиттер-аккаунте.
Брайант в течение всей карьеры выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». В его составе он выиграл пять титулов чемпиона НБА и принял участие в 18 Матчах звезд.
- 27 января 2020
-
01:21
-
00:44
-
00:25
- 26 января 2020
-
22:56
-
21:46
-
20:56
-
19:57
-
18:40
-
18:00
-
16:43
-
15:39
-
14:59
-
13:38
-
12:15
-
11:00
-
09:59
-
00:46
- 25 января 2020
-
23:58
-
22:42
-
21:37
-
20:25
-
19:02
-
17:22
-
17:00
-
15:37
-
14:32
-
13:46
-
12:29
-
11:33
-
10:02
-
00:02
- 24 января 2020
-
22:24
-
20:49
-
19:42
-
18:39