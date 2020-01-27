Лоренсо — о гибели Брайанта: избегайте вертолётов, пока они не станут безопаснее

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта в вертолётной авиакатастрофе. Машина рухнула на поле близ города Калабасас в Калифорнии.



«Только что узнал и до сих пор не могу поверить в это… Ещё один пример, как хрупка жизнь — давайте ей наслаждаться, пока мы можем. (И избегайте вертолётов, пока они не станут безопаснее). Я потерял из-за вертолёта 8 друзей. К сожалению, Коби и других жертв уже не вернуть, но если вдруг мой твит кому-то поможет, я буду рад. Покойтесь с миром, Коби и все погибшие», — написал Лоренсо в своём твиттер-аккаунте.



Брайант в течение всей карьеры выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». В его составе он выиграл пять титулов чемпиона НБА и принял участие в 18 Матчах звезд.

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности По последней информации вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Девочка тоже погибла.