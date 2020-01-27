Хэмилтон – о гибели Брайанта: он вдохновлял многих, в том числе и меня

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.
«Мне грустно слышать, что мы потеряли одного из великих. Коби был одним из величайших спортсменов и вдохновлял многих, в том числе и меня. Я глубоко опечален за его семью и за людей во всем мире, которые смотрели на него. Пусть он и его дочь покоятся с миром», — написал Хэмилтон в «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.
Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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