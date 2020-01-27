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Фрай в «Рено» займёт должность технического директора по работе с шасси с 5 февраля

Фрай в «Рено» займёт должность технического директора по работе с шасси с 5 февраля
Авто / Формула-1 0

Французская команда Формулы-1 «Рено» объявила, что бывший инженер «Макларена» и «Феррари» Пэт Фрай начнёт свою работу в коллективе 5 февраля 2020 года. Он будет присутствовать на презентации нового болида 12 февраля.

Пэт Фрай займёт должность технического директора по работе с шасси.

До недавнего времени инженер работал в «Макларене», где участвовал в создании успешного болида MCL34. О его переходе во французскую команду стало известно в начале ноября 2019 года.

В декабре должность технического директора команды покинул Ник Честер.

В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, отстав от «Макларена» на 54 очка.

Фрай уже в начале своей карьеры в Формуле-1 работал в «Бенеттоне», команде — предшественнице «Рено».

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