Фрай в «Рено» займёт должность технического директора по работе с шасси с 5 февраля
Французская команда Формулы-1 «Рено» объявила, что бывший инженер «Макларена» и «Феррари» Пэт Фрай начнёт свою работу в коллективе 5 февраля 2020 года. Он будет присутствовать на презентации нового болида 12 февраля.
Пэт Фрай займёт должность технического директора по работе с шасси.
До недавнего времени инженер работал в «Макларене», где участвовал в создании успешного болида MCL34. О его переходе во французскую команду стало известно в начале ноября 2019 года.
В декабре должность технического директора команды покинул Ник Честер.
В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, отстав от «Макларена» на 54 очка.
Фрай уже в начале своей карьеры в Формуле-1 работал в «Бенеттоне», команде — предшественнице «Рено».
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