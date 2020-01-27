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Семья Лауды вернула 10% акций «Мерседесу»

Семья Лауды вернула 10% акций «Мерседесу»
Авто / Формула-1 0

Сын Ники Лауды Матиас заявил, что семья австрийца вернула 10% акций, принадлежавших неисполнительному директору «Мерседеса».

«Уже несколько лет назад было принято решение, что в будущем эти акции вернутся «Мерседесу». Акции не должны были передаваться, а просто возвращены концерну.

Не проходит ни одного дня, чтобы я не просыпался с мыслями об отце. Я не могу поверить, что его больше нет с нами. Когда ребёнок теряет родителя — это ужасно. Прошло восемь месяцев со смерти отца, я только начинаю пытаться жить дальше. Автоспорт и Формула-1 были для него всем», — цитирует Матиаса Лауду Racing News 365.

В августе 2018 года Лауда перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. После этого он не появлялся в паддоке. Лауда скончался 20 мая после долгой болезни.

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