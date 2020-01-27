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Команды Формулы-1 отказались от группового фото перед началом тестов в Барселоне

Команды Формулы-1 отказались от группового фото перед началом тестов в Барселоне
Авто / Формула-1 0

Рабочая группа промоутеров Формулы-1 предложила командам сделать групповое фото всех машин чемпионата перед началом зимних тестов в Барселоне, однако команды отказались от этой идеи, сообщает RaceFans. Команда выразили опасение, что из-за фотосъёмки тесты придётся отложить на несколько часов.

Инженеры заявили, что из-за подготовки к съёмкам они могут не успеть установить на болиды датчики, что отложит время начала работы. Напомним, что в 2020 году программа предсезонных тестов была сокращена до шести дней.

В 2010 году руководству серии удалось собрать команды для группового фото с болидами в преддверии старта первого этапа юбилейного, 60-го чемпионата мира. Следующий сезон станет для Формулы-1 70-м.

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