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Риккардо: переходить в более сильную команду проще, чем в более слабую

Риккардо: переходить в более сильную команду проще, чем в более слабую
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от прошедшего сезона.

«Потолок выступлений был постоянным — пятёрка сильнейших. Но время от времени мы оказывались слишком далеко. Да, мы не собирались быть в пятёрке сильнейших в каждой гонке, но, мы думали, что с выступлениями на уровне 14-й позиции покончено, однако реальность оказалась такова, что у нас ещё много работы.

Переходить в более сильную команду проще, чем в слабую. Да, к тебе завышенные ожидания, но машина способна делать то, что вы от неё ждёте. Это гораздо проще, чем переходить из «Ред Булл» в «Рено». думаю, я смог приспособиться к этому. Первые несколько гонок я был недоволен собой, но, думаю, я смог достичь прогресса», — приводит слова Даниэля Риккардо RaceFans.

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