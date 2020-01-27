Риккардо: переходить в более сильную команду проще, чем в более слабую

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от прошедшего сезона.



«Потолок выступлений был постоянным — пятёрка сильнейших. Но время от времени мы оказывались слишком далеко. Да, мы не собирались быть в пятёрке сильнейших в каждой гонке, но, мы думали, что с выступлениями на уровне 14-й позиции покончено, однако реальность оказалась такова, что у нас ещё много работы.



Переходить в более сильную команду проще, чем в слабую. Да, к тебе завышенные ожидания, но машина способна делать то, что вы от неё ждёте. Это гораздо проще, чем переходить из «Ред Булл» в «Рено». думаю, я смог приспособиться к этому. Первые несколько гонок я был недоволен собой, но, думаю, я смог достичь прогресса», — приводит слова Даниэля Риккардо RaceFans.