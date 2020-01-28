МАЗ оформил патент на свой капотный болид, Вязович — среди авторов

Минский автозавод (МАЗ) оформил патент на свой капотный болид для ралли-рейдов. Документ с патентом опубликован в открытой базе Росреестра.



Машина была представлена в декабре 2018 года, её индекс — МАЗ-6440RR. На прошедшем «Дакаре»-2020, завершившемся 17 января, заводской экипаж на МАЗ-6440RR занял третье место в итоговом зачете среди грузовиков. Этот автомобиль построен на базе МАЗ-5309R.



Среди авторов МАЗа значится и Сергей Вязович — руководитель и гонщик спортивной команды «МАЗ-Спортавто».



Максимальная скорость МАЗ-6440RR составляет 140 км/ч. МАЗ-6440RR соответствует техническим регламентам всех международных ралли-чемпионатов.



Пока МАЗ-6440RR существует только в единственном образце, но к весне построят второй.