Феттель предложил вернуть в Формулу-1 12-цилиндровые моторы

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что ему не нравятся гибридные шестицилиндровые двигатели, которые в настоящее время используются в Формуле-1, и что вместо них лучше было бы вернуть в чемпионат 12-цилиндровые силовые установки.

Немца спросили, что бы он сделал, если бы возглавлял Формулу-1.

«Первым делом я вдвое увеличил бы количество цилиндров. Кроме того, я бы убрал батареи. Не думаю, что они нужны, если не считать случаев, когда нужно завести машину», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.

Гибридные шестицилиндровые двигатели используются в Формуле-1 с сезона-2014. После перехода на них все шесть Кубков конструкторов взял «Мерседес», а его гонщики завоевали все шесть титулов: пять — Льюис Хэмилтон, один — Нико Росберг.

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