Феттель предложил вернуть в Формулу-1 12-цилиндровые моторы
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что ему не нравятся гибридные шестицилиндровые двигатели, которые в настоящее время используются в Формуле-1, и что вместо них лучше было бы вернуть в чемпионат 12-цилиндровые силовые установки.
Немца спросили, что бы он сделал, если бы возглавлял Формулу-1.
«Первым делом я вдвое увеличил бы количество цилиндров. Кроме того, я бы убрал батареи. Не думаю, что они нужны, если не считать случаев, когда нужно завести машину», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.
Гибридные шестицилиндровые двигатели используются в Формуле-1 с сезона-2014. После перехода на них все шесть Кубков конструкторов взял «Мерседес», а его гонщики завоевали все шесть титулов: пять — Льюис Хэмилтон, один — Нико Росберг.
Близкий к «Феррари» журналист прокомментировал ситуацию с контрактом Феттеля
Бывший босс «Феррари» объяснил, почему в команде не спешат продлевать контракт Феттеля
Читайте также
- 28 января 2020
-
10:23
-
09:37
-
00:52
- 27 января 2020
-
23:41
-
22:10
-
21:00
-
19:34
-
18:46
-
17:37
-
16:02
-
14:34
-
13:08
-
12:04
-
11:10
-
09:30
-
03:55
-
01:21
-
00:44
-
00:25
- 26 января 2020
-
22:56
-
21:46
-
20:56
-
19:57
-
18:40
-
18:00
-
16:43
-
15:39
-
14:59
-
13:38
-
12:15
-
11:00
-
09:59
-
00:46
- 25 января 2020
-
23:58
-
22:42
Партнерский контент