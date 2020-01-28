В «Пирелли» отказались тестировать шины сезона-2021 на тренировках Гран-при

В «Пирелли» заявили, что не будут тестировать 18-дюймовые колёса, которые будут использоваться с сезона-2021, в ходе тренировок Гран-при в 2020 году.

В сезоне-2019 команды протестировали шины 2020 года в ходе тренировки Гран-при США. Прохладная погода не позволила вывести резину в рабочий диапазон, и все команды раскритиковали новинку. Вследствие этого в 2020 году в Формуле-1 будут использоваться те же шины, что и в 2019-м.

Руководитель автоспортивной программы «Пирелли» Марио Изола признал, что шинникам, вероятно, не следовало просить команды тестировать в ходе тренировок резину следующего сезона.

«Если нам надо будет протестировать совершенно новую резину, то это неправильный способ», — приводит его слова Autosport.