В «Пирелли» отказались тестировать шины сезона-2021 на тренировках Гран-при
В «Пирелли» заявили, что не будут тестировать 18-дюймовые колёса, которые будут использоваться с сезона-2021, в ходе тренировок Гран-при в 2020 году.
В сезоне-2019 команды протестировали шины 2020 года в ходе тренировки Гран-при США. Прохладная погода не позволила вывести резину в рабочий диапазон, и все команды раскритиковали новинку. Вследствие этого в 2020 году в Формуле-1 будут использоваться те же шины, что и в 2019-м.
Руководитель автоспортивной программы «Пирелли» Марио Изола признал, что шинникам, вероятно, не следовало просить команды тестировать в ходе тренировок резину следующего сезона.
«Если нам надо будет протестировать совершенно новую резину, то это неправильный способ», — приводит его слова Autosport.
«Пирелли» — об отказе команд от новых шин в 2020 году: их можно понять
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