Хэмилтон показал смешное фото с папой

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал в «Твиттере» забавную фотографию, на которой изображены он и его отец Энтони. На фото 35-летний гонщик предстал в необычном для себя образе.

«На прошлой неделе папа приехал, чтобы потренироваться со мной. Это мы тут катаемся на машине, слушая классную музыку и просто отдыхая. Всем любви и позитива», — подписал фотографию Хэмилтон.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» спортсмена.

Хэмилтон, шестикратный чемпион мира, дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе «Макларена». В 2008 году он впервые стал лучшим по итогам сезона, а следующие пять титулов завоевал уже в составе «Мерседеса»: в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

Хэмилтон мог дебютировать в Формуле-1 не за «Макларен», а за «Хонду»