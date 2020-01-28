В гоночную программу «Рено» взяли 15-летнего француза
В «Рено» объявили состав своей гоночной академии в сезоне-2020. 18-летний австралиец Оскар Пиастри и 15-летний француз Адриен Давид вошли в её состав, присоединившись к Чжоу Гуанью, Кристиану Лундгору, Максу Фьютреллу и Кайо Колле.
В 2019 году Пиастри стал победителем Еврокубка Формулы-«Рено», а Давид стал лучшим по итогам сезона французской Формулы-4.
Пиастри будет выступать за команду Prema в Формуле-3, а Фьютрелл проведёт второй сезон в чемпионате, только не в ART, а в Hitech.
Чжоу Гуанью проведёт второй сезон в Формуле-2 за UNI-Virtuosi, а Лундгор дебютирует в этом чемпионате за ART.
В Формуле-1 за «Рено» в сезоне-2020 будут выступать австралиец Даниэль Риккардо и француз Эстебан Окон, который в 2019-м был резервистом «Мерседеса».
186-сантиметровый Окон рассказал, как ему удалось влезть в кокпит «Рено»
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