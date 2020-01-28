В Ф-1 поздравили Такуму Сато с днём рождения, показав его старый обгон Алонсо. Видео

Сегодня, 28 января, бывшему пилоту Формулы-1 японцу Такуме Сато исполнилось 43 года. В честь этого события в «Твиттере» опубликовали видео 2007 года, на котором можно посмотреть, как Сато, выступавший тогда за «Супер Агури», обогнал двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который в том сезоне защищал цвета «Макларена».

«С днём рождения, Такума Сато! Ветеран провёл 90 Гран-при, и мы считаем, что это был один из лучших… Не каждый день обгоняешь действующего чемпиона, пилотируя машину «Супер Агури»!» — сказано в подписи к видео.

Видео успешной атаки Сато на Алонсо доступно в официальном «твиттере» Формулы-1.

Сато ушёл из Ф-1 в ходе сезона-2008, когда команда «Супер Агури» обанкротилась. В 2017 году он выиграл знаменитую гонку «500 миль Индианаполиса».