«Уильямс» нанял экс-сотрудников «Ред Булл» и «Рено» в технический департамент

Руководство «Уильямса» работает над изменениями в структуре команды. В частности, серьёзные перестановки произошли в техническом департаменте.

Так, Дэвид Уорнер получил пост главного конструктора в Гроуве. Специалист работает в Формуле-1 с 1997 года. Тогда он работал инженером в «Эрроузе». В 2003 году Уорнер перешёл в «Ягуар», а после работал в «Ред Булл». В последние годы он отвечал за синергию «Ред Булл» и «Торо Россо».

Ещё один ветеран Формулы-1 Джонатан Картер стал заместителем главного конструктора и главой отдела проектирования. Специалист начал карьеру в автоспорте в 1979 году. В прошлом он также работал в «Эрроузе» и «Макларене». Последние годы он занимал должность главы отдела композитных конструкций в «Рено».

Адам Картер был переведён на должность главного гоночного инженера команды.

«Дэйв и Джонатан принесут в команду огромный опыт, знания и умения. Рады, что они присоединятся к нам в ближайшем будущем. Они усилят конструкторский отдел и будут тесно работать с Адамом Картером и другими специалистами над развитием следующего поколения наших машин», — приводит слова заместителя руководителя команды Клэр Уильямс пресс-служба «Уильямса».