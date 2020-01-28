Виньялес продлил контракт с «Ямахой»

Испанский мотогонщик Маверик Виньялес продлил сотрудничество с «Ямахой», сообщает официальный сайт заводской команды. Виньялес будет защищать её цвета как минимум до 2022 года. Предыдущий контракт Маверика истекал по завершении 2020 года.
Испанец выступает за «Ямаху» с 2017 года. По итогам 2019 года он занял третье место в общем зачёте, набрав 211 очков и одержав две победы.
Напарником Виньялеса в 2020 году останется легендарный Валентино Росси.
«Я очень счастлив остаться в команде. Чувствую, что остаюсь в своём коллективе. Это будет второй год с нынешним составом, и после этого у меня будет ещё два года. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Мне важно, что всё случилось до старта чемпионата, так как теперь я могу сосредоточиться на гонках. Не хочу тратить много времени, размышляя о будущем», — сказал Виньялес.
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