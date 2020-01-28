Карякин объяснил, как его конкуренты обосновали нарушение правил «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал странную ситуацию с нарушением технического регламента «Дакара» основными конкурентами россиянина по классу мотовездеходов — командой South Racing. Победитель «Дакара» Кейси Карри и другие гонщики использовали 15-дюймовые колёса, хотя правилами это было запрещено.



«Я просто видел, что у них стоят диски большего диаметра, чем у нас. Кроме того, у них стояли активные дифференциалы, которые запрещены. На взвешивании после восьмого этапа техкомиссар поставил им пломбы на колёса. Я подумал: неужели хоть какая-то справедливость восторжествовала? Мне сказали, что будут разбираться.



Если читать технический регламент «Дакара», то там в первой строчке указано: машины должны соответствовать техническому регламенту ФИА. В 286-й статье прописано, что диаметр диска должен быть 14 или 15 дюймов. Но дальше в правилах «Дакара» идут уточнения. Одно из них было сделано после «Шёлкового пути», когда, предположительно, одна из заводских команд BRP написала на нас бумагу. Мы ехали с файрволом — то есть противопожарной стенкой, — сделанным по 286-й статье. В правилах красным цветом появилось уточнение к «Дакару», что файрвол должен касаться всей поверхности задней главной дуги. И в этом же уточнении было прописано, что максимальный размер колёсных дисков — 14 дюймов. А у них было 15! Они трактовали так, что есть ведь в 286-й статье пункт про 14 или 15 дюймов.



Громкий ли это скандал? Да нет. Если бы у нас не было потери в один час, мы бы выиграли. Да, можно цепляться за разные «заусенцы» и пытаться себя вытащить на первые позиции, но это некрасиво», — заявил Карякин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

«От грузовиков летят камни – мы их шлемом отбиваем!» Как россияне взяли серебро «Дакара» Серебряный призёр «Дакара» Карякин и его партнёр по команде Шмотьев – о нарушении регламента конкурентами и том, что лишило россиян победы.