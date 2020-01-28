Гасли прошёл подгонку сиденья для болида 2020 года

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прошёл процедуру подгонки сиденья для нового болида, сообщает пресс-служба команды на своей странице в «Твиттере». Другие подробности не сообщаются.

Напомним, в следующем сезоне напарником Гасли будет Даниил Квят, который также уже прошёл подгонку сиденья.

Гасли начинал минувший сезон в составе «Ред Булл», однако после неудачной первой половины 2019 года был понижен в «Торо Россо». Интересно, что именно в Фаэнце Пьеру удалось завоевать первый подиум в карьере. На Гран-при Бразилии он финишировал вторым. В итоге сезон он завершил на седьмом месте в общем зачёте, набрав 95 баллов.

В 2020 году младшая команда «Ред Булл» отказалась от названия «Торо Россо» и заявилась в чемпионат как «Альфа Таури».