Гасли прошёл подгонку сиденья для болида 2020 года
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прошёл процедуру подгонки сиденья для нового болида, сообщает пресс-служба команды на своей странице в «Твиттере». Другие подробности не сообщаются.
Напомним, в следующем сезоне напарником Гасли будет Даниил Квят, который также уже прошёл подгонку сиденья.
Гасли начинал минувший сезон в составе «Ред Булл», однако после неудачной первой половины 2019 года был понижен в «Торо Россо». Интересно, что именно в Фаэнце Пьеру удалось завоевать первый подиум в карьере. На Гран-при Бразилии он финишировал вторым. В итоге сезон он завершил на седьмом месте в общем зачёте, набрав 95 баллов.
В 2020 году младшая команда «Ред Булл» отказалась от названия «Торо Россо» и заявилась в чемпионат как «Альфа Таури».
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