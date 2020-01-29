Булье пообещал не допустить повторения проблем с трафиком на Гран-при Франции

Новый управляющий директор Гран-при Франции Эрик Булье пообещал, что в 2020 году болельщики, которые пожелают посетить этап, не столкнутся с пробками, даже если зрителей станет больше. Гонка на автодроме имени Поля Рикара вернулась в календарь чемпионата в 2018 году, и тогда в районе трассы возникали большие пробки.

«В первый год были определённые проблемы, но теперь мы полностью от них избавились. Тогда все главные проблемы возникли в пятницу, так как в субботу и в воскресенье все приезжали на автодром более-менее вовремя, хотя и стояли несколько часов в очереди. Но утром в субботу и в воскресенье вообще не было проблем.

Не говорю, что пробок не было вообще. Но самые большие были в пятницу и в воскресенье вечером, когда все хотели уехать в одно время. Но гонку никто не пропустил», — цитирует Булье RaceFans.