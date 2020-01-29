Марко: «Мерседес» откажется выполнить новые требования Хэмилтона по зарплате
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что «Мерседес» не захочет поднимать зарплату Льюису Хэмилтону до уровня, названного гонщиком.
По слухам, в «Мерседесе» предложили новый контракт Хэмилтону на сезоны 2021 и 2022 годов, в соответствии с условиями которого он будет получать $ 50 млн в год. Однако британец отклонил это предложение и потребовал $ 66 млн за сезон.
«Льюис — шестикратный чемпион мира. Он очень важен для «Мерседеса» как с точки зрения спорта, так и в плане маркетинга. Он знает себе цену и поэтому называет такие суммы.
Но я уверен, что ни одна команда, даже «Мерседес», не захочет тратить такие суммы на гонщика. Может, разве что «Феррари», — цитирует Марко Auto Bild.
Хэмилтон показал смешное фото с папой
Читайте также
- 29 января 2020
-
11:04
-
10:09
-
09:20
-
01:08
- 28 января 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:47
-
21:11
-
20:59
-
19:58
-
18:44
-
17:48
-
16:40
-
15:44
-
15:24
-
14:32
-
13:12
-
12:43
-
11:06
-
10:23
-
09:37
-
00:52
- 27 января 2020
-
23:41
-
22:10
-
21:00
-
19:34
-
18:46
-
17:37
-
16:02
-
14:34
-
13:08
-
12:04
-
11:10
-
09:30
-
03:55
Партнерский контент