Марко: «Мерседес» откажется выполнить новые требования Хэмилтона по зарплате

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что «Мерседес» не захочет поднимать зарплату Льюису Хэмилтону до уровня, названного гонщиком.

По слухам, в «Мерседесе» предложили новый контракт Хэмилтону на сезоны 2021 и 2022 годов, в соответствии с условиями которого он будет получать $ 50 млн в год. Однако британец отклонил это предложение и потребовал $ 66 млн за сезон.

«Льюис — шестикратный чемпион мира. Он очень важен для «Мерседеса» как с точки зрения спорта, так и в плане маркетинга. Он знает себе цену и поэтому называет такие суммы.

Но я уверен, что ни одна команда, даже «Мерседес», не захочет тратить такие суммы на гонщика. Может, разве что «Феррари», — цитирует Марко Auto Bild.