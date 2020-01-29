Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко: «Мерседес» откажется выполнить новые требования Хэмилтона по зарплате

Марко: «Мерседес» откажется выполнить новые требования Хэмилтона по зарплате
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что «Мерседес» не захочет поднимать зарплату Льюису Хэмилтону до уровня, названного гонщиком.

По слухам, в «Мерседесе» предложили новый контракт Хэмилтону на сезоны 2021 и 2022 годов, в соответствии с условиями которого он будет получать $ 50 млн в год. Однако британец отклонил это предложение и потребовал $ 66 млн за сезон.

«Льюис — шестикратный чемпион мира. Он очень важен для «Мерседеса» как с точки зрения спорта, так и в плане маркетинга. Он знает себе цену и поэтому называет такие суммы.

Но я уверен, что ни одна команда, даже «Мерседес», не захочет тратить такие суммы на гонщика. Может, разве что «Феррари», — цитирует Марко Auto Bild.

Хэмилтон показал смешное фото с папой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020